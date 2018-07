Berlin (AFP) Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) fordert verstärkte Anstrengungen beim Abbau von Bürokratie in Deutschland. "Wir können beim Bürokratieabbau in Deutschland noch mehr erreichen", teilte Gabriel am Montag in Berlin mit. Rechtliche Vereinfachungen kämen "viel zu selten" bei den Betroffenen an.

