Berlin (AFP) Der Koalitionsausschuss von Union und SPD wird sich am Dienstag auch mit den Fragen der Außen- und Verteidigungspolitik befassen. Weitere Themen werden die Verkehrs- und Arbeitsmarktpolitik sein, wie SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi am Montag vor Journalisten in Berlin sagte. Somit dürfte auch die Maut und zur Sprache kommen, außerdem voraussichtlich die Energiewende.

