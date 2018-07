Edmonton (SID) - Leon Draisaitls Traum von der NHL wird endgültig Wirklichkeit. Das Eishockey-Ausnahmetalent überstand am Sonntag die letzte Kaderreduzierung der Edmonton Oilers und dürfte zum Saisonstart am Donnerstag gegen die Calgary Flames sein Debüt in der nordamerikanischen Profiliga feiern.

"Ich bin sehr stolz und wirklich aufgeregt. Das ist ein Kindheitstraum", sagte der 18-Jährige: "Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich die Chance bekomme, mich zu zeigen und ein paar NHL-Spiele zu machen. Ich will versuchen, meinen Job zu erledigen und mich zu verbessern."

Ende Juni hatten die Oilers den deutschen Nationalspieler beim Draft als dritten Juniorenspieler seines Jahrgangs ausgewählt und anschließend mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet. "Ich denke nicht ans Scheitern", sagte Draisaitl: "Das Schlimmste, was du hier machen kannst, ist ängstlich zu sein."

Draisaitl gilt als größtes deutsches Eishockey-Talent. In Kanada wird er in Anlehnung an den wohl besten Eishockey-Spieler der Geschichte, Wayne Gretzky, als "German Gretzky" bezeichnet. Im Mai hatte der Sohn des ehemaligen Profis Peter Draisaitl bei den Titelkämpfen in Weißrussland sein WM-Debüt bei den Senioren gegeben.