Berlin (dpa) - Der frühere Soldat Jon sehnt sich nach seiner Familie. Sieben Jahre liegt der Tag zurück, an dem er nach der Niederlage im Deutsch-Dänischen Krieg allein nach Amerika ausgewandert ist. 1871 endlich ist es soweit: Seine Frau und sein Sohn reisen ihm nach.

Doch kaum haben sich die drei schamhaft begrüßt, da finden sie sich schon in einer äußerst bedrohlichen Lage wieder. In der Postkutsche auf dem Weg ins gemeinsame neue Zuhause wollen sich zwei Gauner an Jons hübscher, junger Frau vergehen.

Nach einer gewaltsamen Rangelei schmeißen sie Jon aus der Kutsche. Als er sie endlich wiederfindet, sind Frau und Sohn tot. Jon hat nun nichts mehr auf der Welt zu verlieren - und sinnt auf Rache.

(The Salvation - Spur der Vergeltung, Dänemark/Großbritannien/Südafrika 2014, 168 Min., FSK ab 16, von Kristian Levring, mit Mads Mikkelsen, Eva Green, Jeffrey Dean Morgan)

The Salvation