Leipzig (dpa) - Die beiden Aufsteiger RB Leipzig und 1. FC FC Heidenheim haben es mit einem Unentschieden beide verpasst, sich in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga nach oben zu arbeiten. Die beiden Clubs trennten sich nach einem körperbetonten und defensiv geprägten Spiel in Leipzig 1:1. Heidenheims Philip Heise erzielte in der ersten Spielhälfte das 1:0, Dominik Kaiser verwandelte zehn Minuten später einen Freistoß aus knapp 25 Metern zum 1:1. Die Leipziger rutschten auf Tabellenplatz vier, Heidenheim auf Platz fünf.

