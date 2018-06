Madrid (SID) - Titelverteidiger Spanien muss in den EM-Qualifikationsspielen in der Slowakei und Luxemburg auf Sergio Ramos verzichten. Der Abwehrspieler von Real Madrid sagte wegen einer Muskelverletzung in der rechten Wade ab, die er sich am Sonntag beim 5:0 gegen Athletic Bilbao zugezogen hatte. Für den 28-Jährigen nominierte Nationaltrainer Vicente del Bosque den 23 Jahre alten Marc Bartra vom FC Barcelona nach.

Spanien spielt am Donnerstag in der Slowakei, am Sonntag folgt die Begegnung in Luxemburg.