Manchester (SID) - Der kolumbianische Stürmerstar Radamel Falcao hofft auf einen langfristigen Verbleib beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United. "Meine Familie und ich sind sehr glücklich hier, wir wollen für viele Jahre in Manchester bleiben", sagte der vom AS Monaco bis Saisonende ausgeliehene Falcao dem klubinternen TV-Sender nach Uniteds 2:1-Erfolg gegen den FC Everton am Sonntag. Der 28-Jährige hatte dabei sein erstes Tor im Trikot der Red Devils erzielt.

Derweil warnte Teammanager Louis van Gaal die Konkurrenten im Titelkampf in gewohnt forschen Tönen. "Wir spielen nicht gut und sind schon Vierter. Doch was kommt, wenn wir erst gut spielen?", sagte der Niederländer: "Wir müssen 90 Minuten gut spielen, bislang haben wir es höchstens 60 Minuten gezeigt."

Beim unter dem Strich sehr glücklichen Heimsieg gegen Everton überzeugte United nur in der ersten Halbzeit. Spätestens nach dem Anschlusstreffer durch Steven Naismith (55.) standen die Hausherren unter großem Druck und konnten sich letztlich bei Torhüter David de Gea bedanken, der den Sieg mit zahlreichen Paraden über die Zeit rettete.