Berlin (dpa) - 67 Prozent der Bundesbürger sind laut einer neuen Umfrage dafür, aktive Sterbehilfe in Deutschland zu erlauben. 60 Prozent sind sogar für die Zulassung privater Sterbehilfe-Organisationen wie in der Schweiz, die unheilbar kranke Menschen bei der Selbsttötung unterstützen. Das geht aus einem Kurzbericht des Instituts für Demoskopie Allensbach hervor. Der Bundestag will sich im Herbst mit dem Thema befassen. Ein Gesetz kommt voraussichtlich Mitte 2015. Bisher ist aktive Sterbehilfe in Deutschland strafbar.

