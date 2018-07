London (dpa) - Liz Hurley, britisches Model und Filmschönheit, hat Frauen über 40 zum jährlichen Brustkrebs-Test aufgerufen. "Mit über 40 sollte man jedes Jahr eine Mammografie machen lassen", wird die Schauspielerin in britischen Medien zitiert. 95 Prozent der Brustkrebsfälle könnten geheilt werden, wenn die Krankheit rechtzeitig erkannt werde. Hurley ist Botschafterin für die Brustkrebs-Bewusstseins-Kampagne eines Modehauses. Ihre Großmutter war 1992 an Brustkrebs gestorben. Hurley reiht sich damit in die Garde von Schauspielerinnen ein, die gegen die Krankheit ankämpfen.

