Mailand (SID) - Der Giro d'Italia 2015 startet am 9. Mai in Sanremo. Die 98. Auflage der Italien-Rundfahrt führt die Radprofis in 21 Etappen über insgesamt 3481,8 Kilometer, auch ein Abstecher in die Schweiz ist geplant. Das gaben die Organisatoren am Montag in Mailand bekannt.

Vorgesehen sind fünf Bergetappen und drei Tage mit mehr als 200 Kilometern. Der Giro endet am 31. Mai in Mailand, wo vier Wochen zuvor die Weltausstellung Expo eröffnet wird.

Alberto Contador hat bereits seine Teilnahme am Giro zugesagt. Tour-de-France-Sieger Vincenzo Nibali zögert noch, da sein Hauptanliegen ein erneuter Sieg bei der Tour ist.