Mina (AFP) Im saudiarabischen Mekka hat am Montag die Abreise von rund zwei Millionen Muslimen begonnen, die an der diesjährigen Pilgerfahrt nach Mekka teilgenommen haben. Fast 1,4 Millionen Muslime aus 163 Ländern sowie etwa 700.000 Pilger aus Saudi-Arabien nahmen nach Behördenangaben an der Hadsch teil, die trotz Befürchtungen vor Anschlägen und Seuchen ohne Zwischenfälle blieb. Offiziell endet die Hadsch am Dienstag.

