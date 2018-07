Stockholm (AFP) Der Gewinner des diesjährigen Literatur-Nobelpreises wird am Donnerstag um 13.00 Uhr (MESZ) verkündet. Dies teilte die Schwedische Akademie am Montag mit. Im Gegensatz zu den anderen Nobelpreisen wird das Datum für den Literaturpreis stets erst kurz vor der Bekanntgabe veröffentlicht. Zu den Favoriten im Internet zählen in diesem Jahr unter anderem der Japaner Haruki Murakami und der Kenianer Ngugi wa Thiong'o.

Informationen zum Nobelpreis in der Kategorie Medizin oder Physiologie.