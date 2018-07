Stockholm (AFP) Der diesjährige Medizin-Nobelpreis geht an den US-britischen Hirnforscher John O'Keefe sowie an das norwegische Ehepaar May-Britt Moser und Edvard I. Moser. Wie das Nobelpreis-Komitee am Montag in Stockholm mitteilte, wurden sie für die Entdeckung des inneren "Navigationssystems im Gehirn" ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr war der Deutsche Thomas Südhof mit seinen US-Kollegen James Rothman und Randy Schekman für grundlegende Erkenntnisse über die Transportsysteme der Zellen ausgezeichnet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.