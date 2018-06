New York (SID) - Der US-Schwimmverband hat Rekord-Olympiasieger Michael Phelps für sechs Monate suspendiert und damit auf die Alkoholfahrt des einstigen Vorzeigeathleten reagiert. "Die Mitgliedschaft im Verband und vor allem in der Nationalmannschaft schließt die Pflicht ein, unseren Verhaltenskodex zu befolgen", hieß es am Montag in einer Stellungnahme: "Michaels Verhalten war schwerwiegend und erfordert klare Konsequenzen."

Phelps ist erst ab dem 6. März 2015 wieder startberechtigt und kann somit nicht an der WM im russischen Kasan (24. Juli bis 9. August) teilnehmen.

Phelps war in der vergangenen Woche in seiner Heimatstadt Baltimore wegen überhöhter Geschwindigkeit unter Alkoholeinfluss verhaftet worden. Der 29-Jährige war der Polizei bei einer Radarkontrolle aufgefallen, in einer 45-Meilen-Zone (umgerechnet 72 km/h) soll er mit 135 km/h unterwegs gewesen sein. Wie aus den Dokumenten hervorgeht, habe Phelps bei seiner Festnahme "blutunterlaufene Augen" gehabt, zudem habe er "gelallt". In seinem Wagen habe es nach Angaben eines Polizeibeamten "stark nach Alkohol gerochen".

Phelps hatte sofort die volle Verantwortung für sein Handeln übernommen: "Ich weiß um die Schwere meiner Tat und übernehme die volle Verantwortung. Ich weiß, dass meine Worte wohl keinen Wert haben, aber ich entschuldige mich bei jedem, den ich enttäuscht habe." Er habe in dem Casino "drei, vier Drinks" zu sich genommen. Bei Facebook kündigte der 18-malige Olympiasieger an, sich in einer Therapie Hilfe zu suchen.