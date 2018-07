Stuttgart (SID) - Der Olympia-Zweite Marcel Nguyen hält eine Teammedaille der deutschen Kunstturner bei den Weltmeisterschaften in Nanning für möglich. "Wenn die Jungs gut durchkommen und alles perfekt läuft, ist eine Medaille drin", sagte der zweimalige Barren-Europameister vor der Entscheidung am Dienstag (13.00 Uhr) den Stuttgarter Nachrichten.

Der 27-Jährige hatte sich im September einen Kreuzbandriss zugezogen und ist daher bei den Welttitelkämpfen in der südchinesischen Metropole nicht am Start. Nguyen plant sein internationales Comeback bei der WM 2015 in Glasgow, dort werden die ersten acht Olympiatickets für Rio de Janeiro 2016 vergeben.