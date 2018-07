Frankfurt/Main (dpa) - Bahnkunden müssen mit baldigen Streiks rechnen. "Die Zustimmung unserer Mitglieder zu diesen Arbeitskampfmaßnahmen ist mehr als eindeutig mit 91 Prozent, so dass wir in den nächsten Tagen die Streiks schlussendlich beginnen werden", sagte der Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, Claus Weselsky, auf "Phoenix". Er versicherte: "Wir geben den Streik so rechtzeitig bekannt, dass alle betroffenen Menschen ihre Verkehrsmittel alternativ planen können." Die Gewerkschaft wollte sich noch heute näher zum Tarifkonflikt mit der Bahn äußern.

