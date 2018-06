Berlin (SID) - Basketball-Superstar Tony Parker von NBA-Champion San Antonio Spurs erhält am Mittwoch die Trophäe als FIBA Europe Player of the Year 2013. Der 32 Jahre alte Point Guard gewann die Wahl zum ersten Mal. Die Auszeichnung wird dem französischen Nationalspieler im Rahmen der NBA Global Games vor der Partie gegen den deutschen Vizemeister Alba Berlin (20.00 Uhr) überreicht.

Parker war mit den Spurs 2013 in die NBA-Finals eingezogen und hatte wenig später Frankreich zu einer historischen ersten Goldmedaille bei der EM in Slowenien geführt. Die Auszeichnung des FIBA Europe Player of the Year wird seit 2005 verliehen und wurde unter anderem zweimal von Dirk Nowitzki (2005 und 2011) gewonnen.