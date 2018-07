Brüssel (AFP) Mehr als vier Monate nach der Parlamentswahl in Belgien gibt es eine Einigung auf eine neue Regierungskoalition. Dies teilte am Dienstagabend in Brüssel der Vorsitzende der liberalen frankophonen Partei MR, Charles Michel, mit, der demnach als Ministerpräsident vorgesehen ist. An der von konservativen und liberalen Kräften geprägten Koalition sind Michel zufolge insgesamt vier Parteien beteiligt, darunter die flämischen Nationalisten (NVA), die bei den Wahlen Ende Mai stärkste Kraft wurden.

