Berlin (AFP) Die Deutsche Bahn (DB) hat die Streikankündigung der Lokführergewerkschaft GDL als "völlig überzogen" kritisiert. Der Ausstand werde sich bundesweit auf den Nah-, Fern- und Güterverkehr auswirken, teilte die Bahn am Dienstag in Berlin mit; die Folgen der Arbeitsniederlegungen würden am Mittwoch auch nach Streikende noch zu spüren sein, vermutlich bis in die Mittagsstunden. Es sei mit "erheblichen Beeinträchtigungen" im morgendlichen Berufsverkehrs zu rechnen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat ihre Mitglieder zu einem bundesweiten, flächendeckenden Streik von Dienstagabend um 21.00 Uhr bis Mittwochmorgen um 6.00 Uhr aufgerufen.

