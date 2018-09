Berlin (AFP) Vor dem EU-Beschäftigungsgipfel in Mailand hat die Bundesregierung Forderungen nach mehr Geld für den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit in Europa zurückgewiesen. Die Frage nach einer Aufstockung der bereitgestellten Gelder stelle sich derzeit nicht, hieß es am Dienstag in Berlin aus Regierungskreisen. Zunächst müsse auf dem Treffen am Mittwoch in der norditalienischen Metropole Bilanz gezogen werden, was mit den bisherigen Geldern erreicht worden sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.