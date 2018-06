Berlin (AFP) Angesichts der Ausrüstungsmängel bei der Bundeswehr will CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt dem Verteidigungsetat mehr Flexibilität zugestehen. Bewilligtes Geld, das nicht wie vorgesehen verwendet werden könne, solle auch "für andere Zwecke ausgegeben werden", sagte Hasselfeldt am Dienstag in Berlin. Darüber hinaus sei aber auch eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben insgesamt nicht ausgeschlossen. "Oberstes Ziel" sei die "bestmögliche Ausstattung" der Soldaten, sagte Hasselfeldt.

