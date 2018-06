Frankfurt/Main (AFP) Zum Welttag für menschenwürdige Arbeit haben die IG Metall und die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) die vielen befristeten Arbeitsverträge angeprangert und neue gesetzliche Rahmenbedingungen in der digitalisierten Arbeitswelt gefordert. Die große Koalition solle "den Missbrauch der sachgrundlosen Befristung endlich unterbinden", forderte IG-BAU-Vorstand Ulrike Laux am Dienstag in Frankfurt am Main. Insbesondere Frauen litten unter den Folgen immer wieder neu befristeter Arbeitsverträge. Aus Sorge um die Verlängerung ihres Vertrags würden Arbeitnehmer ihre tariflichen Rechte oft nicht einfordern.

