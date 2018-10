Brüssel (AFP) Im Kampf gegen Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit hat der designierte EU-Kommissar für Wachstum und Investitionen, Jyrki Katainen, eine "beispiellose Mobilisierung" für ein geplantes Investitionspaket in Höhe von 300 Milliarden Euro gefordert. "Wir brauchen produktive, wirkliche Investitionen", sagte der Finne am Dienstag in Brüssel bei seiner Anhörung durch das EU-Parlament. "Wir brauchen einen frischen Anstoß für Jobs, Wachstum und Investitionen, ohne neue Schulden zu schaffen." Dafür müssten öffentliche und private Gelder "auf eine neue Art" mobilisiert werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.