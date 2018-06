Frankfurt/Main (AFP) Die Lufthansa will ihren Passagieren auch auf Kurz- und Mittelstrecken bald die Internetnutzung anbieten. Eine internationale Ausschreibung laufe bereits, teilte Vorstandsmitglied Jens Bischof am Dienstag in Frankfurt am Main mit. Die Passagiere können ihre elektronischen Geräte wie Smartphone, Tablet oder Laptop dann vom Einchecken bis zum Aussteigen angeschaltet lassen, ohne in den Flugmodus zu schalten. Die Europäische Flugsicherheitsbehörde EASA in Köln erlaubt dies seit Ende September.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.