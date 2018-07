Berlin (AFP) Der Vorsitzende der Monopolkommission, Daniel Zimmer, hat vor einem Verkauf der Supermarktkette Kaiser's Tengelmann an Edeka gewarnt. "Seit langem ist im Lebensmittel-Einzelhandel ein bedenklicher Spiraleffekt zu beobachten: Die großen Handelsunternehmen erzielen im Einkauf Vorzugskonditionen, die sie beim Weiterverkauf in immer weiter steigende Marktanteile ummünzen können", sagte Zimmer dem Berliner "Tagesspiegel" (Mittwochsausgabe). Je weniger unabhängige Händler am Markt blieben, desto schwerer falle es Produktherstellern, der Verhandlungsmacht der großen Handelsunternehmen auszuweichen.

