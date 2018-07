Celle (AFP) Bei einer Schlägerei zwischen Muslimen und Jesiden sind am Montagabend in Celle sechs Menschen verletzt worden. Einer der Verletzten wurde am Dienstag noch im Krankenhaus behandelt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die beiden Gruppen waren im Ortsteil Celle-Neunhäusen aufeinandergestoßen. Einige der insgesamt 90 Mitglieder beider Gruppierungen gingen mit Faustschlägen, Fußtritten und Schlägen aufeinander los. Die Polizei setzte mehr als 50 Beamte ein, um die Streithähne zu trennen.

