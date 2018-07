Berlin (AFP) Investitionen in Tropenhallen, Meeresfisch-Zuchtanlagen und Ackerland in der Ukraine: Der Bund der Steuerzahler (BdSt) hat vor den Risiken unternehmerischer Aktivitäten der öffentlichen Hand gewarnt. Immer mehr Städte und Gemeinden in Deutschland beschränkten sich nicht mehr auf die Daseinsvorsorge, sondern seien "wirtschaftlich aktiv", wobei sie viel Geld verlören, kritisierte die Organisation in ihrem neuen jährlichen "Schwarzbuch" zur Steuerverschwendung, das sie am Dienstag in Berlin vorstellte. Daneben beklagte der BdSt erneut zahlreiche weitere Fälle von Misswirtschaft und Fehlplanungen.

