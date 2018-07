Berlin (AFP) Zwischen dem Bundestag und der Deutschen Rentenversicherung gibt es Streit über die freiberuflichen Besucherführer im Parlamentsgebäude. Die Rentenversicherung hält die Mitarbeiter für sozialversicherungspflichtig und verlangt nachträglich Sozialabgaben in Höhe von 1,45 Millionen Euro, wie die Bundestagspressestelle am Dienstag auf Anfrage bestätigte. Der Deutsche Bundestag werde gegen die Forderungen der Rentenversicherung Widerspruch einlegen, hieß es in der Stellungnahme des Bundestages.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.