Washington (AFP) Die Weltwirtschaft verliert nach Angaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) weiter an Fahrt. Die in Washington ansässige internationale Finanzinstitution senkte am Dienstag ihre Erwartung für das globale Wirtschaftswachstum in diesem Jahr auf 3,3 Prozent - das sind 0,1 Prozentpunkte weniger als in der Konjunkturprognose vom Juli. Als Gründe führte der IWF die Gefahr einer "Stagnation" in der Eurozone sowie "geopolitische Risiken" durch die Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine an.

