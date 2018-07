Brüssel (AFP) Vor dem im November geplanten Start eines europäischen Flüchtlingseinsatzes im Mittelmeer hat die Europäische Union (EU) Italien aufgefordert, sein eigenes Seenotrettungsprogramm fortzuführen. Die "Triton" genannte EU-Mission könne den italienischen Marine-Einsatz "Mare Nostrum" "nicht ersetzen", erklärte EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström am Dienstag in Brüssel. "Triton" habe "keinen Einfluss auf die Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Kontrolle ihres Teils der EU-Außengrenzen und ihre Verpflichtung, Menschen in Not zu retten". Malström zeigte sich zuversichtlich, dass Italien weiter seinen Verpflichtungen nachkommen werde.

