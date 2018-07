Paris (AFP) "Frau Präsident" oder "Herr Abgeordnete" - der Streit um eine geschlechtergerechte Sprache hat in der französischen Nationalversammlung wieder einmal zu einem Eklat geführt. In der ersten Parlamentskammer wurde am Dienstag mehr als eine dreiviertel Stunde lang erregt über eine Geldstrafe gegen den konservativen Abgeordneten Julien Aubert diskutiert. Dieser hatte Vize-Parlamentspräsidentin Sandrine Mazetier wiederholt als "Frau Präsident" angesprochen - woraufhin die Sozialistin ihn erst zur Ordnung rief und dann mit einer Geldbuße von 1378 Euro belegte.

