Paris (AFP) Wegen eines tödlichen Anschlags in der Pariser Innenstadt vor 40 Jahren wird dem Terroristen Carlos in Frankreich ein neuer Prozess gemacht. Eine Anti-Terror-Richterin ordnete an, den 64-jährigen Ilich Ramírez Sánchez alias Carlos vor ein Sondergericht in Paris zu stellen, wie am Dienstag aus informierten Kreisen verlautete. Der Venezolaner soll für einen Granaten-Anschlag auf ein elegantes Geschäft auf dem bekannten Boulevard Saint-Germain zur Rechenschaft gezogen werden, bei dem am 15. September 1974 zwei Menschen getötet und 34 weitere verletzt worden waren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.