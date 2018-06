Versailles (AFP) Seit Jahren wird in Frankreich darüber spekuliert, mit wem die schillernde Ex-Justizministerin Rachida Dati ein Kind zeugte. Zumindest für die französische Justiz ist der Fall jetzt klar: Ein Gericht in Versailles bei Paris verpflichtete den Kasinobesitzer und Multimillionär Dominique Desseigne am Dienstag zur Zahlung von monatlich 2500 Euro Unterhalt für die kleine Zohra, wie aus Justizkreisen verlautete. Die konservative Europaabgeordnete Dati war 2012 vor Gericht gezogen, um Desseigne zur Anerkennung seiner Vaterschaft zu zwingen.

