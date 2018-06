Seoul (SID) - Trainer Ulli Stielike (59) hat am Dienstag seine erste komplette Einheit als Chefcoach der südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft absolviert und einen Mentalitätswechsel im Team gefordert. "Heute tritt das Nationalteam Südkoreas eine neue Reise an. Ich hoffe, dass die Trainer und Spieler eine andere Einstellung an den Tag legen werden. Sie müssen in jedem Training hart arbeiten, um die Herzen der Fans zurückzueobern", sagte Stielike, der am Freitag im Länderspiel gegen Paraguay sein Debüt bei den Asiaten gibt.

In den 23-köpfigen Kader berief Stielike auch Heung-Min Son vom Bundesligisten Bayer Leverkusen. Nach dem Duell gegen Paraguay trifft Stielike am kommenden Dienstag auf WM-Teilnehmer Costa Rica. Im Anschluss reist Südkorea zu zwei Spielen gegen Jordanien und den Iran in den Nahen Osten.

Stielike, der das Amt Anfang September von Hong Myung-Bo übernommen hatte, will bei seinem Team vor allem im taktischen Bereich ansetzen. "Im modernen Fußball ist es wichtig, taktisch flexibel zu sein", sagte der Europameister von 1980.