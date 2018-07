Frankfurt (dpa) - Die Frankfurter Uniklinik nimmt die Ebola-Infektion einer Pflegehelferin in Spanien vorerst nicht zum Anlass, die eigenen Sicherheitsvorkehrungen zu erhöhen. Bisher habe man in Frankfurt kein Leck festgestellt, hieß es aus der Infektiologie. In Frankfurt wird ebenfalls ein Ebola-Patient behandelt - ein Arzt aus Uganda, der sich in Sierra Leone mit dem Virus angesteckt hatte. In einem Krankenhaus in der spanischen Hauptstadt Madrid hatte sich eine Pflegehelferin bei der Behandlung eines Ebola-Patienten angesteckt. Es ist der erste Fall einer Übertragung des gefährlichen Erregers innerhalb Europas.

