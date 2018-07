Bagdad (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag mit einer Autobombe sind nahe der zentralirakischen Stadt Samarra mindestens 17 Menschen getötet worden. Wie Mitarbeiter von Polizei und Rettungskräften am Dienstag mitteilten, steuerte der Attentäter am Vorabend ein mit Sprengstoff beladenes gepanzertes Fahrzeug in zwei Häuser, die durch die Detonation vollständig zerstört wurden. Mindestens 13 Menschen seien bei dem Anschlag zudem verletzt worden.

