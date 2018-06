Nairobi (AFP) Der wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagte kenianische Präsident Uhuru Kenyatta hat sich auf den Weg zum Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag gemacht. Kenyatta bestieg am Dienstag in Begleitung seiner Frau und eines seiner Kinder in Nairobi eine Linienmaschine der Fluggesellschaft Kenya Airways, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Auch drei Minister und sechs Abgeordnete begleiteten den Staatschef auf dem Flug in die Niederlande.

