Berlin (dpa) - Die Spitzen von Union und SPD treffen sich am Abend im Kanzleramt. Es ist der erste Koalitionsausschuss seit der Bundestagswahl vor einem Jahr. Ein Thema ist die Energiewende. Auf Druck der CSU soll überprüft werden, ob mehrere Starkstromtrassen zum Transport von norddeutschem Windstrom nach Bayern überhaupt nötig sind. Weitere Themen sollen mögliche neue Bundeswehr-Einsätze in der Ostukraine und im Nordirak und Mängel bei der Ausrüstung sein, außerdem geht es um marode Straßen und Brücken in Deutschland.

