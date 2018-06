Berlin (dpa) - Ein Konvoi mit deutschen Hilfsgütern ist in der Ukraine eingetroffen. Die 112 Lastwagen überquerten die polnisch-ukrainische Grenze. Die Lastwagen sind unter anderem mit Heizgeräten, Generatoren, Decken und Winterkleidung beladen. Die Hilfsgüter für Vertriebene werden in der Nähe von Kiew zwischengelagert. Anschließend werden sie mit ukrainischen Lastwagen in Osten des Landes gebracht. Eine Waffenruhe zwischen Regierung und prorussischen Separatisten ist dort immer noch brüchig.

