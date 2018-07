Köln (dpa) - RTL-Moderatorin Nazan Eckes ist Mutter eines Jungen geworden. Das bestätigte ihre Sprecherin in Köln. Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung kam das Kind ein wenig zu früh. Der kleine Lounis wurde demnach am Freitag in Köln geboren. "Wir sind bis über beide Ohren verliebt in unseren kleinen Sohn", sagte Eckes in "Bild". "Er macht uns zu den glücklichsten Menschen der Welt." Die Rheinländerin mit türkischen Wurzeln ist mit dem österreichischen Künstler Julian Khol verheiratet. Sie will nun erst in eine Babypause gehen.

