Warschau (AFP) Durch eine Explosion in einem Kohlestollen im Süden Polens sind 28 Bergarbeiter verletzt worden, davon sieben lebensgefährlich. Bei den lebensgefährlich Verletzten sei infolge der Methan-Explosion in 665 Meter Tiefe bis zu 80 Prozent der Körperoberfläche verbrannt, teilten die behandelnden Ärzte am Dienstag mit. Die Betreiberfirma KHW meldete einen Kumpel als vermisst, 37 Bergleute konnten gerettet werden.

