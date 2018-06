Sulaymaniyah (AFP) Bei einem Angriff der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) im Osten Iraks sind nach Angaben von Sicherheitskräften mindestens fünf Kurdenkämpfer getötet worden. Der IS habe von Dschalaula aus Verteidigungsstellungen der Peschmerga etwa fünf Kilometer außerhalb der Stadt attackiert, sagte ein ranghoher kurdischer Offizier am Montagabend.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.