Mursitpinar (AFP) Die US-geführte Koalition im Kampf gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) hat am Dienstag neue Luftangriffe gegen Stellungen der Extremisten in der umkämpften syrischen Grenzstadt Kobane geflogen. Dabei wurden Ziele im Südwesten der Kurdenstadt getroffen, wie eine AFP-Reporterin von der türkischen Grenze berichtete.

