Mursitpinar (AFP) Angesichts des Einrückens der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in die nordsyrische Grenzstadt Kobane wächst die Furcht vor einem Fall der strategisch bedeutsamen Kurdenhochburg. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan warnte am Dienstag, die Stadt stehe "vor dem Fall" und sprach sich für einen internationale Bodenoffensive aus. Auch der UN-Syriengesandte Staffan de Mistura forderte eine sofortige internationale Intervention zur Rettung Kobanes.

