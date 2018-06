Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn rechnet morgen mit Problemen im Berufsverkehr, auch wenn der Streik der Lokführergewerkschaft GDL um 6 Uhr zu Ende geht. Voraussichtlich wird es durch den Streik in der Nacht bis morgen in die Mittagsstunden Auswirkungen geben, heißt es von der Bahn. Den angekündigten Streik kritisierte die Bahn als "völlig überzogen" und forderte die Gewerkschaft auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Der Streik beginnt heute um 21 Uhr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.