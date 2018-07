Istanbul (AFP) Der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan hat seine Forderung nach einer Bodenoffensive zur Bekämpfung der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) in Syrien bekräftigt. "Der Terror wird mit Luftangriffen nicht aufhören", sagte Erdogan am Dienstag beim Besuch in einem Flüchtlingslager im südtürkischen Gaziantep. Notwendig sei eine Kooperation von Truppen am Boden. Bereits bei einer Parlamentssitzung Anfang Oktober hatte der Präsident betont, dass Luftangriffe nur eine vorübergehende Lösung darstellten.

