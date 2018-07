Jerusalem (AFP) Die radikalislamische Al-Nusra-Front hat in Syrien dem Franziskaner-Orden zufolge mehrere Christen entführt. Auch der Franziskaner-Pater Hanna Dschalluf sei unter den Gefangenen, teilte der Orden am Dienstag mit. Der syrische Arm des Terrornetzwerks Al-Kaida, der im Bürgerkrieg gegen Staatschef Baschar al-Assad kämpft, brachte die Christen demnach in der Nacht zum Montag in dem Dorf Kunja nahe der Grenze zur Türkei im Nordwesten des Landes in seine Gewalt.

