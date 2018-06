New York (AFP) Das zu dem US-Konzern Time Warner gehörende Medienunternehmen Turner Broadcasting System baut rund zehn Prozent seiner Stellen weltweit ab. In den kommenden Wochen würden rund 1475 Jobs gestrichen, kündigte Turner am Montag an. Betroffen seien alle Sparten, darunter Nachrichten, Unterhaltung, Kinder, Sport und Business, erläuterte Turner-Chef John Martin in einer Botschaft an die Mitarbeiter, aus der CNN zitierte. Beim Nachrichtensender CNN selbst sollen rund 300 Jobs abgebaut werden.

