Peking (AFP) Bei einem heftigen Erdbeben in der südwestchinesischen Provinz Yunnan sind nach jüngsten Angaben etwa 300 Menschen verletzt worden. Ein Mensch kam bei dem Beben am späten Dienstag ums Leben, wie Staatsmedien berichteten. Etwa 100.000 Menschen hätten ihre Häuser verloren. Der Erdstoß der Stärke 6,0 hatte eine für ihre Teeplantagen bekannte Bergregion in Yunnan erschüttert. Auch in der Provinzhauptstadt Kunming war das Beben deutlich zu spüren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.