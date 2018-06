Stuttgart (AFP) Der Ausbau von Wasserstofftankstellen macht Fortschritte. Der Autobauer Daimler kündigte am Mittwoch in Stuttgart an, er werde gemeinsam mit dem Gase-Unternehmen Linde bis Ende 2015 insgesamt neue 13 Tankstellen errichten. Die ersten sollen in Süddeutschland gebaut werden, am Flughafen Köln-Bonn sowie in Berlin und Brandenburg. Daimler will ab 2017 Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb auf den Markt zu bringen. Daher sei es für den Aufbau eines flächendeckenden Infrastrukturnetzes "höchste Zeit", erklärte Herbert Kohler, Leiter der Konzernforschung von Daimler.

